«Все узнали тебя»: Филипп Киркоров обратился к Носорогу после разоблачения на шоу «Маска»

Позади уже десятый, полуфинальный выпуск самого рейтингового шоу телеканала НТВ «Маска», до которого дошли шесть участников.

По традиции на вылет из проекта номинировали троих участников. На этот раз это были Лама, Заяц и Носорог.

Зайца спасли своим голосованием зрители в зале. А затем жюри практически единогласно высказались за разоблачение Носорога, также единогласно заявив, что в маске — солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко.

На этот раз судьи оказались правы! Когда Носорог сбросил маску, Кирилл получил новую порцию комплиментов от жюри.

Особенно восторгался исполнителем Филипп Киркоров. Практически в каждом выпуске он говорил о том, что Носорог в числе его фаворитов. А на этот раз и вовсе, после того, как участник исполнил песню «Мы так нелепо разошлись» из репертуара Филиппа Киркорова, поп-король был невероятно тронут.

«Ах, какой же ты молодец. Браво! — сказал Киркоров Туриченко после разоблачения. — Ты слишком талантлив и ярок. Все узнали тебя».

Напомним, в следующее воскресенье состоится второй полуфинал шоу «Маска», в который вышли пять участников: Лама, Змея, Крокодил, Заяц и Неваляшка.

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