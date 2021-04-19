Дмитрий Шепелев рассекретил пол второго ребенка и озвучил его имя

Интрига раскрыта! В этот понедельник, 19 апреля, Дмитрий Шепелев рассказал-таки о том, ребенок какого пола родился у них с Екатериной Тулуповой и озвучил его имя. Оно из пяти букв, как и говорил Шепелев ранее.

В Instagram счастливый молодой папаша опубликовал скрин заявления, которое подается родителями в загс для регистрации новорожденного ребенка. Черным по белому на документе написано, что у Шепелева и Тулуповой родился сын, которого они назвали Тихоном.

«Тихон Дмитриевич», — подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Напомним, о том, что Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова во второй раз стали родителями, стало известно 26 марта. Именно в этот день телеведущий поделился первым фото с новорожденным ребенком. Все это время молодой отец не раскрывал пол наследника, называя его в своих публикациях просто «малыш».



Примечательно, что дочь Екатерины Тулуповой Лада сразу приняла новорожденного брата. А вот сын Дмитрия Шепелева Платон, по признанию звездного отца, очень переживал по поводу появления в семье еще одного ребенка. Но со временем успокоился и начал испытывать к крохе нежные чувства.

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