«Впереди важный и насыщенный день»: Дмитрий Шепелев снова стал отцом

Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Наследника ему подарила избранница дизайнер Екатерина Тулупова. Пока имя малыша пара держит в секрете.

Известно, что роды проходили в одной из элитных клиник Лапино. Заметим, что о появлении у него братика уже узнал сын певицы Жанны Фриске Платон, а также дочь Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений Лада, сообщает «СтарХит».

Отметим, что в сторис Instagram несколько часов назад Дмитрий Шепелев сделал интригующую подпись:

«Впереди важный и насыщенный день. Люблю, когда он начинается рано».

Судя по всему, в этот момент Шепелев уже ехал в роддом, чтобы лично поздравить Тулупову с рождением в их семье сына.

Напомним, что Дмитрий Шепелев в крайне напряженных отношениях с родней Жанны Фриске. Он уже несколько лет не дает видеться матери и отцу исполнительницы с их внуком.

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