«Броски первоклассников на расстояние»: Максим Галкин устроил с Гарри и Лизой игры в бассейне замка

Максим Галкин воскресный вечер проводит в обществе своих наследников – близнецов Гарри и Лизы. Звездный отец с сыном и дочкой устроил игры в бассейне замка. В Instagram Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлел фрагмент водных развлечений.

Шоумен подбрасывает в воду по очереди Лизу и Гарри. Те в полном восторге. Визг, водные брызги и … немного уставший от физической нагрузки отец.

«Водный фитнес: броски первоклассников на расстояние и ручной серфер», — подписал видео Максим Галкин.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от прекрасных семейных кадров общения отца с детьми. Некоторые даже вспомнили, что когда Гарри и Лиза были маленькими, Максим делился похожим видео. Правда, тогда подбрасывать обожающих воду малышей было гораздо легче.

«Какой вы папа хороший, веселый, прикольный», «Как классно, веселью нет предела, дети счастливы и папа не меньше», «Какой папочка молодец, дети это оценят», «Помню похожее видео, когда были маленькими! Теперь будем ждать следующее через год, хотя интереснее лет через пять», — высказываются в Сети.

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