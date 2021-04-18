«Чудо же!»: Алла Пугачева и Максим Галкин украсили замок вазами с искусственными цветами

На днях Алла Пугачева отметила свой день рождения. Примадонне исполнилось 72 года. По случаю прекрасной даты Алла Борисовна устроила торжество в замке. Гости, приходившие поздравить «женщину, которая поет», не скупились не только на шикарные подарки, они преподносили Алле Пугачевой роскошные букеты цветов.

Примадонна затем с восхищением рассказала и показала их в Instagram.

Но как выясняется, огромным количеством цветов украшен и замок в деревне Грязь. Правда, все они искусственные. Максим Галкин показал на видео, что они ничуть не хуже живых.

«Продолжая тему цветов. Посмотрите, вот эти цветы, они искусственные. Я обожаю цветы искусственные, которые сделаны как произведения искусства. Посмотрите, какая прелесть или вот, например, ну чудо же. Ну, просто как живые», — говорит Максим Галкин за кадром, демонстрируя икебаны в вазах.

Максим перемещался по коридору, от сосуда к сосуду, показывая цветы и восхищаясь их красотой и великолепием.

Смотрите также