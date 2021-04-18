Super mama: Ковальчук похвасталась неожиданной наградой

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают дочь Амелию. Лицо девочки, которой осенью исполнится четыре года, они до сих пор скрывают от публики. Накануне артистка получила премию Super mama, о чем рассказала в своем Instagram.

«Я хотела бы разделить ее с каждой из вас, потому что ежедневный и для посторонних обыденный труд, на самом деле делает вас по-настоящему Супер-Мамами! Когда кажется, что у вас 4 руки, 5 глаз и гигабайты памяти и терпения, а на самом деле вы просто мама с нашим обычным объемом дел», — написала Ковальчук.