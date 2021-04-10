«В это сложно поверить»: Юлия Ковальчук отказалась от кофе

Исполнительница Юлия Ковальчук рассказала, что внесла коррективы в свой график и рацион. Артистка больше не покупает и не варит кофе.

Певица отметила, что никогда не была «кофейным маньяком». Однако просто обожала ритуал, когда могла с чашечкой ароматного напитка насладиться минутами тишины и спокойствием.

«В это сложно поверить, но я действительно отказалась от кофе», — заявила Ковальчук.

Юлия, предугадывая вопросы своих поклонников, сообщила, почему перестала пить кофе.

«Скорее я даже любила просто аромат и вот эти пять минут медитации, когда ты одна с чашечкой капуччино и тишина. Почему отказалась? Думаю, вам всем интересно. Просто потому, что почувствовала постоянный дискомфорт после этого прекрасного процесса», — заявила Ковальчук.

Жена музыканта Алексея Чумакова уже полтора месяца практикует отказ от кофе. По словам Юлии, бодрость никуда не ушла.

«Никого ни к чему не призываю. Даже думаю, что может еще как-нибудь угощусь, но иногда стоит брать свою волю в кулак, и пусть даже на таких незначительных вещах проявлять характер», — резюмировала Ковальчук.

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