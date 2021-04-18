«Вот это мы повеселились»: Оксана Самойлова организовала вечеринку в честь своего бренда косметики

В Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появились отчетные кадры с вечеринки знаменитости. Бизнесвумен собрала поклонниц, чтобы презентовать продукцию своего бьюти-бренда.

Напомним, Оксана с недавнего времени считает себя не только заботливой женой и мамой, но и успешной бизнес-леди. Самойлова создала личный бренд косметики — Sammy Beauty. Знаменитость отметила на официальной странице продукции, что ее косметика доступна для каждой женщины.

Несмотря на то, что некоторые девушки не нашли ничего особенного в продукции Оксаны, другие с удовольствием пользуются бьюти-товарами жены Джигана. Последних Самойлова пригласила на праздничную фан-встречу.

«Вот это мы повеселились сегодня. Девочки, все, кто был — вы просто бомба! Спасибо вам огромное», — поблагодарила своих поклонниц Самойлова.

Оксана запечатлелась в белоснежном костюме, который состоял из корсетного топа на тонких бретелях и брюк прямого кроя. Многодетная мамочка завершила образ чокером из серебра и блестящими лодочками на высоком каблуке. Оксана завила волосы и собрала несколько прядей назад так, что открыла шею и показала свои серьги-кольца.

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