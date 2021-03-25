«Первый в России»: Джиган подарил Самойловой Rolls-Royce Ghost за 35 миллионов рублей

Модель Оксана Самойлова в Instagram сообщила, что ее муж рэпер Джиган сделал ей по-настоящему царский подарок. Он вручил жене ключи от новенькой машины — Rolls-Royce Ghost. Ее стоимость составляет 35 миллионов рублей.

«Наконец-то приехал мой долгожданный подарочек. Мой новенький красавчик серый штормик. Джиган, спасибо. Первый в России. И теперь он мой. Белый салон. Мечта моя. Шикарный подарочек на просто так. Ну черный у нас уже есть. Теперь еще и серый. Даже плавник акулы есть». Оксана Самойлова

Как отметила Оксана Самойлова, она хочет сказать большое спасибо всем, кто за нее порадовался.

«Сейчас это большая редкость – умение радоваться за других людей. Это значит, что у вас чистое большое сердце. Я хочу, чтобы у вас было все, о чем вы только можете мечтать», — заметила модель.

Напомним, что чуть больше года назад Джиган угодил в рехаб в Америке. Но она нашла в себе силы его простить. Сейчас в звездной семье царит полная гармония в отношениях.

Смотрите также: