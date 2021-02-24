Спальня и уютная гостиная: дочь Заворотнюк показала свою квартиру в центре Москвы

Анна переехала не так давно из особняка мамы в просторные апартаменты.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram показала свою новую квартиру, которая расположена в самом центре Москвы. Как известно, девушка перебралась в жилье совсем недавно. В апартаментах уже завершен ремонт и Анна начала демонстрировать квартиру своим подписчикам.

Отметим, что апартаменты состоят из спальни, ванной комнаты и гостиной, совмещенной с кухней. В большой комнате преобладают светлые тона. В квартире наконец-то появились шторы. С ними она выглядит еще уютнее.

«Ребята, шторы повесили. Они просто нереально выглядят. А вам специально без фильтра снимаю. Камера не передает их цвет. Они такого теплого-теплого бежевого золотистого цвета».

Анна Заворотнюк

Заметим, что в жилье Анны пока минимальный набор мебели. На потолке красивые подвесные светильники. А вот спальня выполнена в холодных тонах.

Напомним, что у Анны Заворотнюк есть любимый молодой человек. С ним она познакомилась в Америке. Он сам из России. Скорее всего, именно с ним девушка и будет обживать новую квартиру.

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