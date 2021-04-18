Фото паспорта в доказательство: Ваенга назвала свою настоящую фамилию и дату рождения

Елена Ваенга не вписывается в стандарты современного шоу-бизнеса, о чем ранее рассказывала в программе «Судьба человека». Она не делает попыток понравиться зрителям и коллегам, живя так, как ей нравится и хочется. Возможно, именно за это ее ценят поклонники.

Недавно артистка честно назвала свой вес – 88 кг. А теперь, показав фото паспорта в личном блоге, к тому же обнародовала дату своего рождения и настоящую фамилию. Оказалось, что звезда родилась 27.01.1977 года и является гражданкой Хрулевой, рожденной Североморске.

Когда-то родной город Елены был поселком под названием Ваенга, в честь него артистка и взяла себе псевдоним. Недавно она побывала у себя на Родине, откуда привезла несколько веток вербы. Ее певица планирует посадить в своем саду в память о милых сердцу местах. Напомним, знаменитость живет в Санкт-Петербурге.

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