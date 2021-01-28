«Два недостатка»: Ваенга, облаченная в халат цвета груши, назвала свой настоящий возраст и вес

Елена Ваенга на шоу «Судьба человека» телеканала «Россия 1» призналась, что так и не влилась в звездную тусовку. Без осуждения она рассказала, что живет другими нормами, придерживаясь исключительно своих принципов. Артистка не хочет тусоваться с нужными людьми и из последних сил работать над внешностью.
«Тут в Москве есть определенные правила. Надо соответствовать, надо худеть. Говорили, что я неправильно причесана, у меня нет гардероба», — поведала она.
А теперь звезда и вовсе решила показать себя без прикрас. В личном блоге певица запечатлелась в домашнем халате оттенка груши, не скрыв старенького маникюра. Мало того, она назвала свой настоящий вес и возраст, которые дамы нередко предпочитают скрывать от широкой публики.
«44. 88. У меня два недостатка вес и возраст», — подписала она кадр.
Верные поклонники Елены отметили, что после 40 жизнь только начинается, к тому же их любимица хорошо выглядит. Да и 88 килограммов не смогли испугать фанатов и приятелей звезды.
«88 — мощь!», «Ты прекрасно выглядишь, не придумывай себе!», «Все к лицу!», «Ты очень чистый, светлый человечек и заслуживаешь быть самой счастливой, так и будет», «А если посмотреть иначе: 44 — опыт, 88 – сила», — написали фолловеры.
Отметим, что в настоящий момент Ваенга живет в Санкт-Петербурге, этот город ей ближе по духу, чем Москва.