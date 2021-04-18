Когда любимая – украшение: муж Нетребко засветился на улице в плаще с изображением жены

Юсиф Эйвазов уже много лет хранит теплые чувства по отношению к своей избраннице.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже семь лет вместе и пять лет состоят в законном браке. Сына оперной дивы Тьяго от отношений с бас-баритоном Эрвином Шроттом знаменитый азербайджанский тенор воспитывает как своего.

Со стороны эта пара кажется идеальной – они всегда вместе, и на гастролях, и в отпуске, и в свете. Накануне супруг Анны Нетребко сделал еще один трогательный жест – прогулялся в плаще с изображением портрета жены. Как оказалось, этот тренч – произведение российского дизайнера Игоря Гуляева, с которым пара давно дружит.

К слову, бывший возлюбленный Анны Нетребко уругвайский оперный певец Эрвин Шротт недавно появлялся в кругу российского бомонда в Большом театре на премии «Браво». Мужчина привлекал внимание публики статью и харизматичной улыбкой.

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