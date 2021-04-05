Блистал на премии «Браво»: как выглядит бывший муж Анны Нетребко

В Большом театре наградили лауреатов премии «Браво», среди которых в основном были звезды оперы и балета. На церемонии отметились: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, бас Ильдар Абдразаков, баритон Массимо Кавалетти, премьер Большого театра Денис Савин, пианист Иван Бессонов и другие.

Как пишет КП, особенное внимание местная публика уделила уругвайскому бас-баритону Эрвину Шротту. Видимо, поклонникам Анны Неттребко было любопытно взглянуть на ее бывшего возлюбленного и отца ее единственного сына Тьяго. Мужчина выделялся уверенной улыбкой, подтянутой фигурой и незаурядной внешностью.

Напомним, Анна Нетребко была шесть лет помолвлена с артистом, а в 2013 году они объявили о разрыве отношений. На тот момент их отпрыску было пять лет. Через год после расставания с Эрвином Шроттом оперная дива получила предложение руки и сердца от азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Еще через год они поженились. Супруг певицы воспитывает Тьяго как родного сына, мальчик очень привязан к отчиму.

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