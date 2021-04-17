«Боже, какая красота!»: Галкин показал, какой роскошный подарок Лобода прислала Пугачевой

Алла Пугачева уже давно предпочитает выступать только, когда у нее юбилей или для близких людей. Певица старается свое внимание посвящать семье. Лишь время от времени она появляется на публике, а также посещает вечеринки друзей и праздники родных. На днях Примадонна отпраздновала день рождения. На этот раз она не стала устраивать грандиозного праздника, но собрала близких на банкете в замке.

Двойняшки Лиза и Гарри порадовали маму тем, что читали стихи, играли на фортепиано и пели. Пришли поздравить именинницу Кристина Орбакайте с сыновьями Дени и Никитой. Также в гостях у артистки были: Александр Буйнов, Ида Достман, Игорь Гуляев. Как позже призналась сама Алла Борисовна, поклонники весь день приносили ей цветы, а также пели у ворот замка. Она похвасталась десятками букетов цветов, которыми теперь уставлена территория замка.

А вот Максим Галкин смог определить победителя среди тех, кто прислал цветы. Подарок в виде корзине с сотнями роз разных видов едва помещался на лестнице у входа в замок.

«Сколько красивых букетов, цветов, корзин, которые принесли друзья Аллы и поклонники, поздравили ее. Но сейчас я вам покажу — это букет-победитель. Боже, какая красота! Вы посмотрите! Это невероятно! Букет-победитель — корзинка. Нет, ну вы посмотрите — это невозможно! Боже, какое количество цветов. Это прислала Светла Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой. Нет, ну еще раз, вот так..», — высказался он.

К слову, Лобода знакома лично с Пугачевой и даже пела хит «Живи спокойно страна». Тогда певица ее поддержала. Позже кадры с этой встречи вошли в клип Светланы на песню «Мой сумасшедший мальчик».

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