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«Боже, какая красота!»: Галкин показал, какой роскошный подарок Лобода прислала Пугачевой

15 апреля Примадонна отметила свой день рождения. Теперь ее замок уставлен цветами. Однако Светлана Лобода смогла затмить всех своим презентом.

«Боже, какая красота!»: Галкин показал, какой роскошный подарок Лобода прислала Пугачевой
Алла Пугачева и Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Алла Пугачева уже давно предпочитает выступать только, когда у нее юбилей или для близких людей. Певица старается свое внимание посвящать семье. Лишь время от времени она появляется на публике, а также посещает вечеринки друзей и праздники родных. На днях Примадонна отпраздновала день рождения. На этот раз она не стала устраивать грандиозного праздника, но собрала близких на банкете в замке.

Двойняшки Лиза и Гарри порадовали маму тем, что читали стихи, играли на фортепиано и пели. Пришли поздравить именинницу Кристина Орбакайте с сыновьями Дени и Никитой. Также в гостях у артистки были: Александр Буйнов, Ида Достман, Игорь Гуляев. Как позже призналась сама Алла Борисовна, поклонники весь день приносили ей цветы, а также пели у ворот замка. Она похвасталась десятками букетов цветов, которыми теперь уставлена территория замка.

А вот Максим Галкин смог определить победителя среди тех, кто прислал цветы. Подарок в виде корзине с сотнями роз разных видов едва помещался на лестнице у входа в замок.

«Сколько красивых букетов, цветов, корзин, которые принесли друзья Аллы и поклонники, поздравили ее. Но сейчас я вам покажу — это букет-победитель. Боже, какая красота! Вы посмотрите! Это невероятно! Букет-победитель — корзинка. Нет, ну вы посмотрите — это невозможно! Боже, какое количество цветов. Это прислала Светла Лобода. Светочка, спасибо тебе за эту красоту от нас с Аллой. Нет, ну еще раз, вот так..», — высказался он.

К слову, Лобода знакома лично с Пугачевой и даже пела хит «Живи спокойно страна». Тогда певица ее поддержала. Позже кадры с этой встречи вошли в клип Светланы на песню «Мой сумасшедший мальчик».

Алла Пугачева и Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

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