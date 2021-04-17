«Мама дорогая! Счастье ведь есть!»: Пугачева показала уставленные цветами сад и террасу замка

Примадонна призналась, что в день ее рождения у ворот ее дома пели песни играли на музыкальных инструментах поклонники. Она была тронута таким вниманием.

Алла Пугачева всегда старается уделять максимум свободного времени родным. Она счастлива с Максимом Галкиным почти 20 лет. Пара растит двойняшек Лизу и Гарри. Время от времени пара собирает дома родных и друзей. Недавно у них был повод, чтобы устроить в замке в деревне Грязь застолье. Примадонна отметила свое 72-летие. Она принарядилась в белое платье в пол с цветочным принтом. С самого утра именинница принимала поздравления.

Вечером Пугачева играла на фортепиано, а также наблюдала за тем, как Гарри читает стихи, а Лиза поет для нее на французском языке. Пришли в гости к артистке ее дочка Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, а также сыновьями Никитой и Дени. Отметились за большим столом Александр Буйнов, Игорь Гуляев, Ида Достман и другие друзья Алла Борисовны. Спустя два дня она показала, как преобразился ее лом.

На видео певица запечатлела террасу, где между колонн стояли букеты цветов. Там они все не поместились. Тропинка и место для пикника в саду, тоже было заставлена самыми разными роскошными букетами от роз до ранункулюсов и тюльпанов.

«Спасибо за поздравления, за чудесный день, который был 15 апреля! Ой, спасибо всем моим поклонникам, которые пели песни, играли на разных инструментах около дома. Смотрите, какое количество цветов! Мама дорогая! Счастье ведь есть! Спасибо вам за любовь, за преданность. Я счастлива! Я счастливая женщина! Прелесть какая… Спасибо всем!» — сказала Пугачева.

Друзья и поклонники снова одарили ее теплыми словами и отметили, что звезда этого заслужила. «Душевного тепла, моя любимая!» — написала Катя Лель. «Алла Борисовна, вы гениальная!!! Желаю вам здоровья и счастья», — присоединилась Ирина Салтыкова. «Пусть ваше счастье никогда не заканчивается», «И вы, делаете счастливыми на, когда вы счастливы», «Вы это все заслужили мужа благородного, детишек и просто женского счастья», — прокомментировали пост подписчики.

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