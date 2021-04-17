Ему было 99 лет: как прошли похороны принца Филиппа

Первая встреча тогда еще принцессы Елизаветы и ее будущего мужа Филиппа Маунтбеттена произошла в далеком 1939 году. Будущей королеве Великобритании было всего 13 лет, когда она увидела на корте Британского королевского военно-морского колледжа играющего в теннис молодого человека и… влюбилась.

Спустя восемь лет они объявили о помолвке. Свадьба офицера британского флота и будущей королевы состоялась в ноябре 1947 года. С тех пор они прожили вместе 73 года, а 9 апреля принца Филиппа не стало. Он умер в Виндзорском замке, куда приехал после того, как почти месяц провел в госпиталях Лондона. В одном лечился от инфекции, а во втором перенес операцию на сердце. Прощание с герцогом Эдинбургским прошло 17 апреля в часовне Святого Георгия.

Из частной часовни свинцовый гроб с телом принца Филиппа доставили в часовню Святого Георгия. В траурной процессии приняли участие самые близкие и 730 военных. В первом ряду шли принц Чарльз и принцесса Анна – старший сын и единственная дочь Елизаветы и Филиппа. Дальше – младшие сыновья – Эндрю и Эдуард, а за ними – принцы Уильям и Гарри. Правда, не плечом к плечу. Между ними был сын принцессы Анны Питер Филлипс. Герцог Сассекский прилетел в Лондон 12 апреля из Лос-Анджелеса один. Беременная Меган Маркл по рекомендации врача осталась дома. Елизавета II прибыла в часовню на автомобиле «Бентли», стоимостью миллиард рублей, а в помещении сидела вдали от всех родных. Она была одета в черное пальто, шляпу и перчатки, при этом не поднимала головы, а дрожащими руками перебирала страницы молитвослова. К слову, допущены в часовню были всего 30 человек. Такие ограничения были связаны с пандемией коронавируса.

Похоронили принца Филиппа в гробу со свинцовой обшивкой. CNN сообщал, что он был сделан на заказ более 30 лет назад. В подобных хоронили и других членов королевской семьи, в том числе и принцессу Диану в 1997 году. Эксперты говорят, что свинец не позволяет телу быстро разлагаться из-за уменьшения влажности внутри гроба. А весит он порядка 250 кг.

Прах герцога Эдинбургского будет покоиться в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

больше по теме Принца Филиппа похоронили в свинцовом гробу, который был сделан на заказ более 30 лет назад Прощание с герцогом Эдинбургским прошло в часовне Святого Георгия.

Общенациональный траур в Великобритании снимут в этот же день. А вот все члены королевской семьи будут держать его еще две недели. К слову, 21 апреля Елизавете II исполнится 95 лет. Этот юбилей она встретит уже без мужа, которого любила более 80 лет.

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