Как выглядел в молодости муж Елизаветы II 99-летний принц Филипп

Перенесенная недавно болезнь и скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри негативно сказались на здоровье Герцога Эдинбургского Филиппа. Его не стало 9 апреля.

9 апреля грустная новость прилетела из Великобритании. Скончался 99-летний принц Филипп — супруг британской королевы Елизаветы II. Герцог Эдинбургский Филипп не дожил до своего столетия пару месяцев. 10 июня он должен был отметить вековой юбилей.

В Twitter Букингемского дворца сообщается, что Ее Величество скорбит о любимом муже.

«С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Принц умер рано утром в Виндзорском замке. Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере.

Буквально в начале апреля герцог чувствовал себя удовлетворительно. На странице королевской семьи в Instagram запечатлена семейная прогулка Ее Величества с супругом на территории Фрогмор-хауса в Виндзоре.

Почти так же внук короля Греции Георга I и наследница престола прогуливались сразу после свадьбы в далеком 1947 году.

Он попросил разрешения жениться на Елизавете II в 1946 году. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года, бракосочетание состоялось 20 ноября того же года в Вестминстерском аббатстве.

Сразу после свадьбы именитые супруги отправились в свадебное путешествие.

Они прожили вместе 73 года, за это время Ее Величество подарила супругу четверых детей: Чарльза, принца Уэльского ( 1948 год), принцессу Анну (1950 год), принца Эндрю, герцога Йоркского (1960 год), принца Эдварда, графа Уэссекского (1964 год).

У супругов много внуков, но основным претендентом на престол является принц Уильям. Он много лет исполняет свои обязанности в королевской семье, а его супруга — Кейт Миддлтон — снискала такую же любовь британцев, как когда-то принцесса Диана.

А вот еще один сын Дианы и Чарльза — принц Гарри — отрекся от своих обязанностей и перебрался с женой, актрисой Меган Маркл в США.

Недавно Меган и Гарри дали скандальное интервью Опри Уинфри. Не исключено, что оно сказалось на здоровье принца Филиппа.

Вся королевская семья очень обеспокоена обвинениями, которые прозвучали из уст Меган Маркл, в том числе в расизме и предвзятом отношении к ней.

Нервное потрясения подорвало и без того ослабленное болезнью здоровье принца. Его выписали из клиники, где он провел четыре недели, только 16 марта. Сначала врачи боролись с инфекционным заболеванием, а потом в кардиологическом госпитале принцу провели операцию на сердце.

Пока официальная причина смерти принца не называется. Как и дата прощания с ним. О состоянии ее Величества тоже нет новостей, до 95-летнего юбилея Елизаветы II принц не дожил всего 12 дней. 21 апреля она отметит свой день рождения.

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