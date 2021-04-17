«Мечтала, как ребенок»: Наталья Рудова показала новенькие брендовые сандалии

Перед началом солнечного летнего сезона артистка Наталья Рудова решила обновить гардероб и побаловать себя дорогими подарками. Знаменитость разместила в Stories личного микроблога свои люксовые покупки.

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» продемонстрировала черные сандалии фэшн-бренда Hermes. Рудова сняла распаковку обуви для пляжа. Но на этом подарки для себя любимой не закончились.

Наталья решила, что одного серебряного браслета Cartier ей мало. Именно поэтому актриса приобрела ювелирное украшение в виде извивающейся змеи. К слову, у ее подруги — модели Анастасии Решетовой есть похожий аксессуар. Только экс-возлюбленная Тимати носит его на шее.

Колье в виде змеи Анастасия надевала даже на день рождения телеведущей Насти Ивлеевой.

Что касается покупки Натальи Рудовой, браслет был выполнен из полупрозрачных камней.

«Говорят, «змея» нынче в моде. Не удержалась и примерила», — написала Рудова.

Помимо браслета и обуви, Рудова также показала огромную палетку теней:

«Я сейчас буду хвастаться! Я увидела это и просто не смогла не купить. Очень хочу пользоваться этим весной и летом. Боже мой, вы только посмотрите на эти цвета! Я мечтала, как ребенок, о таких красивых тенях».

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