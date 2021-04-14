«Вернулись в моду яркие цвета»: Рудова в жакете оверсайз цвета Барби подчеркнула стройность ног

Наталья Рудова обладает броской внешностью. Блондинка всегда притягивает взгляды. Сама актриса постоянно находит в себе изъяны. Она также признавалась, что из-за внешности ей чаще всего предлагают играть светских львиц, но от однообразных ролей девушка уже устала. О личной жизни она не рассказывает. Однако поклонники уверены, что она не может быть одинока. Артистка всегда выглядит очень женственно.

Так как в Москве наступила теплая погода, звезды стараются больше гулять. Рудова тоже не упускает возможности насладиться весной. Накануне она отравилась на прогулку в шифоновом мини-платье и косухе. Актриса умело сочетает наряды и следит за трендами. 14 апреля девушка выбрала более броский образ для прогулки. Она предстала на новых фото в жакете оверсайз цвета Барби. Рудова тем самым подчеркнула стройные ноги.

Образ дополнили белые кроссовки и сумка в тон жакету. Актриса не забыла про солнцезащитные очки в стиле ретро.

«Настроение этого лета! Да, у меня уже лето. Всегда лето в душе и мыслях. Наконец-таки вернулись в моду яркие цвета», — отметила звезда.

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