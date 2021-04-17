«Долго я бездельничала»: Светлана Лобода впервые показала себя после болезни

Исполнительница Светлана Лобода рассказала, что полностью выздоровела и готова вновь радовать своих слушателей. Первые кадры после болезни артистка опубликовала на своей страничке.

Лобода продемонстрировала длинное атласное платье с разрезом и гипюровыми вставками. Черный наряд Светлана дополнила босоножками на высоком каблуке и клатчем в цвет платья. Светлана завершила образ серебристыми ожерельем и браслетами.

Певица с небрежной укладкой на голове устроила дефиле перед выходом. К небольшому ролику Лобода приложила сообщение о своем здоровье.

«Долго я бездельничала… Вышла на работу, четвертый день как белка в колесе… Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа», — призналась Светлана.

Поклонники исполнительницы порадовались за кумира. Они пожелали скорейшего восстановления Светлане. Фантам просто не терпится услышать и увидеть Лободу вживую.

«Как хорошо, что Вы выздоровели!», «Не надо болеть! Продолжаем покорять мир», «Вот, что значит настоящий артист! Мы вас любим», «Свет, ну мы Вас уже потеряли! Не пропадайте так надолго», «Лучшая», «Красива, спору нет», — написали фанаты Лободы в комментариях под роликом.

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