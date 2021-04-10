«Неприятный момент»: Лобода на детском «Голосе» назвала имена своих финалистов

Подопечные звезды прошли два этапа – «Поединки» и «Песня на вылет».

Шоу «Голос. Дети» продолжается на Первом канале. И от выпуска к выпуску атмосфера накаляется до предела, многие юные вокалисты не выдерживают напряжения и дают волю эмоциям. Не стал исключением и новый выпуск проекта, где финалистов пришло время определить Светлане Лободе.

Как того требуют правила, певица сформировала пять трио и помогла с подготовкой номеров участникам. Каждое выступление подарило массу положительных эмоций не только наставникам, но и зрителям. В итоге из каждой мини-группы Лобода оставила по одному полуфиналисту.

В этапе «Песня на вылет» каждый из пяти претендентов на финал исполнили композицию, с которой пришли на «Слепые» прослушивания и развернули кресла наставников. В итоге путем неимоверных усилий, преодолевая волнение, Лобода озвучила имена двоих финалистов – это 13-летние Юлия Гаврилова и Владислав Тюкин.

«Настал тот самый неприятный и сложный момент», — охарактеризовала муки своего выбора Лобода.

Многие телезрители согласились с выбором звезды. Это те самые талантливые ребята, которые достойны победы в шоу.

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