Пока волны ласкают: мокрая Ани Лорак в черном купальнике красиво возлежала на песке

42-летняя певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, устроила себе весенние каникулы на Мальдивах. Вместе с 9-летней дочкой Софией от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу она наслаждается райским отдыхом уже несколько дней.

Не забывает Лорак и о поклонниках. Звезда ежедневно радует их своими новыми фото и видео в бикини. На этот раз красотка устроила пляжную фотосессию, бэкстейдж которой показала в stories.

Певица в черном монокини красиво возлежала на песке у самой кромки воды. Она позировала фотографу, демонстрируя аппетитные формы, в то время как волны дотрагивались до нее. Капли воды эффектно поблескивали на загорелом теле звезды, придавая дополнительной красоты пляжному образу Лорак.

Кстати, недавно стало известно, что Ани Лорак и ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, воссоединились спустя два года после развода. Певица дважды была замечена в его компании — сначала на официальном мероприятии, а потом на дружеском вечере. Сама дива никак не комментирует личную жизнь.

Смотрите также