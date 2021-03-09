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Простила и приняла?: Ани Лорак появилась на публике вместе с бывшим мужем

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу изменил певице два года назад, что стало причиной развода. Однако, бывшие, очевидно, снова вместе.

Простила и приняла?: Ани Лорак появилась на публике вместе с бывшим мужем
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

В первые дни марта Филипп Киркоров представил в свете свою новую подопечную – певицу из Молдовы Наталью Гордиенко. Музыкант устроил грандиозную феерию, на которой побывал весь свет отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных отметилась и кума Киркорова, певица Ани Лорак – король отечественной эстрады давно дружит со звездой и является крестным отцом ее дочки Софии.

Ани Лорак пришла на шоу не одна. Рядом со звездой и ее 9-летней наследницей был замечен бывший муж певицы и отец девочки, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Знаменитости произвели впечатление настоящей семьи, что стало поводом для корреспондентов «Комсомольской правды» отметить – Лорак простила экс-супруга.

Ани Лорак с дочкой и бывшим мужем
Ани Лорак с дочкой и бывшим мужем. Фото: Евгения Кириченко / «Комсомольская правда»

Напомним, брак Лорак и турецкого бизнесмена длился 14 лет. Но тучи над союзом сгустились в 2019 году, когда муж певицы был уличен в измене. После этого состоялся громкий развод, а певица тяжело переживала предательство любимого.

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