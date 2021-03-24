«Мне вообще непонятно, как я стал артистом балета»: Цискаридзе признался, что ненавидит физический труд

Ректор Академии русского балета имени Вагановой заявил, что ему не интересно то, чем он сейчас занимается.

Артист балета Николай Цискаридзе сделал весьма неожиданное признание. Добившийся невероятных вершин в искусстве, много сделавший для развития русского балета, талантливый мастер и педагог вдруг заявил, что с нетерпением ждал завершения сценической карьеры. Николай Цискаридзе уже много лет не встает к станку и не занимается никаким видом спорта, поддерживая форму с помощью закона, который озвучила еще Майя Плесецкая – «не жрать!».

«Закончив танцевать, я сказал: «Никогда больше не пошевелю даже ресницей». Потому что я не приемлю физический труд, с моей ненавистью к движению мне вообще непонятно, как я стал артистом балета», — признался Николай Цискаридзе.

Не нравится звезде и то, чем он занимается сейчас.

«Я делаю по одной простой причине — когда я на что-то соглашаюсь, то всегда доделываю», — сказал артист балета.

Николай Максимович открыто говорит о том, что вполне готов сменить род деятельности.

«Я честно подошел к крупному чиновнику ВГТРК Антону Златопольскому, с которым дружу, и сказал: «Готов читать прогноз погоды», — признался ректор Академии русского балета в YouTube-шоу Василия Конова.

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