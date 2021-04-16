«С дикого расстояния»: Кадони снял на видео Орлову в компании Рапунцель и ее ухажера

С ближайшего понедельника, 19 апреля, в телевизионный эфир возвращается легендарный проект «Дом-2». Теперь рассказывать о происходящем на телестройке будет телеканал «Ю».

Всю эту неделю на «Поляне» обновленного реалити-шоу идут съемки будущих программ. А его участники и ведущие делятся в своих Instagram кадрами, которые затем, вероятно, войдут в эфиры.

Телеведущий Влад Кадони снял на видео первый «тет» Ольги Орловой на обновленном «Доме-2». Звезда откровенно пообщалась с Аленой Рапунцель и ее бойфрендом, которого девушка привела с собой на проект, чтобы разобраться в отношениях.

«С дикого расстояния, дрожащей рукой, подсматриваю за Ольгой Орловой и ее «тет-а-тетом», — прокомментировал видео Влад Кадони.

Кроме этого, Влад Кадони показал, как сейчас выглядит площадка «Дома-2» и уточнил, что кастинги на проект в самом разгаре.

«Хотите стать участниками, приходите. Полянка старая, а воздух новый, свежий», — добавил телеведущий.

Смотрите также