По последним трендам: Орбакайте пришла на репетицию в модных джинсах сезона

В новом сезоне весна-лето на модный Олимп устремились джинсы клеш. Именно этот фасон, как рассказала ранее телеведущая и фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, — в числе самых модных. Вариантов может быть масса – свободные брючины от бедра, от колена или слегка расклешенные на краях – каждая модница может выбрать модель на свой вкус.

Певица Кристина Орбакайте уже сделала свой модный выбор. Звезда появилась на репетиции в утрированной модели клеш из классического денима. Дополнением к образу стали жакет цвета хаки и белая футболка, с которой по цвету перекликаются ботильоны.

Кстати, довольно активно эксплуатирует клеш в своем стиле и певица Надежда Бабкина. Она не раз выгуливала эту модель, называя ее модной. Причем, высоко оценили один из прикидов звезды ее коллеги по программе «Модный приговор» Александр Васильев и Эвелина Хромченко. Таким образом, вернувшийся в тренды фасон клеш уместен в любом возрасте.

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