«Очень актуальны в сезоне весна-лето»: Хромченко назвала самые модные джинсы

Накануне весны в программе «Модный приговор» телеведущие Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко и Александр Васильев рассказали, какие джинсы в скором времени окажутся на острие популярности. А «помог» им в этом не совсем правильно подобранный аутфит для героини выпуска Екатерины.

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35-летнюю девушку на фэшн-суд привел товарищ. Он обвинил подругу в том, что она слишком вульгарно одевается — чересчур кричащие цвета привлекают не тех мужчин. После того, как Екатерину переодели в джинсы и клетчатую рубаху, встал вопрос об уместности скинни в этом образе. Учитывая, что героиня программы — довольно корпулентная девушка, подбором джинсов занялись Васильев и Хромченко.

«Я бы предпочла для нашей героини джинсы широкие, — прокомментировала аутфит Хромченко. И отметила: «Для такого комплекта, который очень правильно подобран, нужны такие джинсы, как у Надежды Бабкиной, тем более они очень актуальны в сезоне весна-лето-2021».

Надежда Бабкина по просьбе коллеги продемонстрировала джинсы, в которых появилась на передаче. Это оказалась классическая модель клеш, которая произвела впечатление на всех присутствующих.

«Шикарно!» — отметила Хромченко. «Стиль «бременские музыканты», — оценил Васильев, — очень красиво, спасибо!». «Я тебе хочу сказать, таскай, вот это сейчас модно, клеша!» — Бабкина.

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