Балаклавы вместо шапок: Юдашкин продемонстрировал модный головной убор

В этом сезоне крайне актуальными стали косынки и платки. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала настоятельно советовала женщинам присмотреться к этим головным уборам.

Она считает, что российские дамы предвзято к ним относятся, ассоциируя их с пожилыми женщинами. Однако в мировой практике такие параллели у модниц не возникают, и любительницы выглядеть стильно по всему свету облачаются в платки.

Валентин Юдашкин предложил российским женщинам альтернативу косынкам и шапкам. В своей новой коллекции, посвященной 60-летию покорения космоса, он представил аутфиты с балаклавами. Они выглядят современно и немного напоминают образы в платках. Александр Васильев пришел в восторг от этой идеи.

Смотрите также