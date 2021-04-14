«Давай, модель»: дочери Ксении Бородиной устроили дома дефиле в трендовых костюмах

Теона и Маруся покрасовались в обновках, которые для них приобрела мама.

Телеведущая Ксения Бородина известна еще и как мама, обожающая баловать своих дочерей. Звезда не раз признавалась, что она строга и требовательна, но при этом всегда готова поощрять Марусю и Теону за успехи. А еще Ксения Бородина любит красиво и модно наряжать дочерей.

Она готова тратить время на поиски удобной и стильной одежды. В теплые дни Ксения Бородина решила приобрести наследницам костюмы для прогулок, состоящий из штанишек и худи. Для Теоны звездная мама выбрала комплект припыленного розового оттенка, а для старшей дочери Маруси – костюм из белого худи и голубых брючек.

Маленькую Теону так впечатлили наряды, что она решила устроить дефиле и пригласила сестру

«Давай, модель. Давай, модель», — говорит Теона на видео, которым Ксения Бородина поделилась в Instagram.

Две сестренки со знанием дела прошлись по комнате. Стоит отметить, что опыт дефиле по подиуму есть и у Маруси, и у Теоны. Девочки не раз принимали участие в модных показах детской одежды.

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