«Невероятно классный»: Ксения Бородина облачилась в алый костюм-трансформер с молнией

Ксения Бородина всегда следит за модными тенденциями. Она давно стала публичной личностью, поэтому старается выглядеть безупречно, даже если не нужно идти на съемки. К слову, для эфира чаще всего ей подбирают образы стилисты. Девушка признавалась, что научилась так составлять луки, что порой даже профессионалам нечего в них менять. В обычной жизни телеведущая любит облачаться в наряды люксовых марок.

Ксения предпочитает носить не только платья, но и наряды в стиле спорт-шик. Она не скрывает, что закупается в масс-маркетах и шоурумах. Очередной своей находкой девушка похвасталась в соцсети. Она примерила алый спортивный костюм с джоггерами и толстовкой на молнии.

«Я могу вам показать, что на мне надето. Посмотрите, такой вот прикольный костюм. Штаны это отдельная история. Я должна вам их показать. Я обожаю, когда внизу резинки на штанах. Это моя самая любимая тема. Это костюм-трансформер. Можно носить молнией вперед, а можно чтобы эта молния была на спине, тогда надпись будет впереди. Я обожаю, когда на одно плечо. Мне кажется, это очень романтично. Костюм невероятно классный, прикольный. Сейчас на весну самое оно», — высказалась звезда.

После этого Бородина переоделась в штаны кремового цвета и белоснежную рубашку оверсайз с карманами. Она заправила только перед рубашки и надела сверху объемную жилетку.

«Девочки, показываю вам второй вариант. На мне такая классная рубашка. Я ее заправила. Какие брюки мягкие, невероятные! И что самое прикольное, есть такая классная жилетка. Я ее надеваю и получается такой прикольный образ», — поделилась телеведущая.

Добавим, что оверсайз не выходит из моды. А пастельные цвета постепенно сдвигаются на второй план, так как яркие оттенки снова становятся актуальными, об этом говорят стилисты.

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