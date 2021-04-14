Грудь расплющило: Ольга Бузова покрасовалась в бикини цвета темного янтаря на Красной Поляне

Поющая телеведущая Ольга Бузова с огромной скоростью меняет локации. Еще накануне она тренировалась в столице на катке со своим партнером по «Ледниковому периоду», олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, а затем перенеслась в Сочи, на курорт «Роза Хутор».

Здесь на подъемнике Ольга поднялась в горы, где для нее устроили баньку. Во время водных процедур звезда сделала паузу, чтобы записать красивое видео для поклонников. Ольга Бузова, облаченная в бикини, вышла на деревянный мостик и сделала несколько грациозных движений под собственный трек «Так сильно». Правда, теледива немного «смазала» финал — со словами «ой, холодно» Ольга сжалась в комочек и ретировалась с мостика.

«До конца», — прокомментировала видео в своем Instagram Ольга Бузова, призывая подписчиков обязательно посмотреть финал.

Часть фолловеров звезды тут же признались ей в обожании, а часть разочарованно заявили, что Ольга могла бы с помощью лифчика хотя бы попытаться создать видимость груди. Когда-то Бузову подозревали, что она сделала маммопластику. Но новое видео стало очередным доказательством, что нет.

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