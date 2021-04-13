«Мне было сложно»: Ольга Бузова подтвердила, что покидает пост ведущей «Дома-2»

Ольга Бузова стала настоящей звездой за последние годы. Однако ни для кого не секрет, что славу девушке принес проект «Дом-2». Из участницы она стала ведущей вместе с Ксенией Бородиной. Потом к ним присоединились Влад Кадони и Ольга Орлова. Для многих стало полной неожиданностью известие о закрытии телестройки. Но этой весной популярный проект решил возродить канал «Ю».

Ранее сообщалось, что на шоу будут новые участники, а вот ведущие останутся прежними. Накануне в прессу просочилась информация, что Ольга не будет вести проект. А 13 апреля сама телеведущая сообщила, что не будет вести «Дом-2». Она объяснила это тем, что ей нужно расти дальше.

«Моя история в „Дом-2“ закончена. На днях начались новые съемки реалити-шоу „Дом-2“. Но, скажу вам сразу, без меня! После долгих раздумий, я все же решила покинуть шоу, с которым провела 17 лет своей жизни. Помню, как пришла туда, и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину, и помню, как позже, села рядом с ними и стала ведущей шоу. Для меня это был не просто шанс, это было невероятное событие, которое я не забуду никогда! Мне было сложно, но я выстояла и стала той, кого вы полюбили, и навсегда остались в моих сердцах. Сейчас пишу этот текст и реву. Но, я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь связанная с реалити-шоу „Дом-2“ официально закончилась», — написала Бузова.

Поклонники признались, что опечалены таким известием. Однако многие поддержали девушки и отметили, что все к лучшему:

«Безумно жаль, но все имеет начало и конец», «Как же сильно я люблю эту девочку. Мы рядом и поддержим любое решение, Оль», «А что тогда слезы лила на закрытии… Не долго тосковала».

Напомним, что Ольга Бузова посвятила 17 лет своей жизни реалити-шоу.

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