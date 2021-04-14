«Платона накрыло»: Шепелев признался, что сын эмоционально отреагировал на появление маленького ребенка

Телеведущий дал наследнику обещание, что для него ничего не изменится.

Недавно ставший дважды папой Дмитрий Шепелев рассказал своим подписчикам о реакции старших детей на появление нового члена семьи.

Шоумен признался, что дочка его избранницы Екатерины Тулуповой Лада проще отнеслась к новости о пополнении в семье. Девочка мечтала поскорее увидеть младенца и понянчить его. А вот с Платоном все обстояло куда серьезнее. Мальчик, которому на днях исполнилось восемь лет, очень переживал, что лишится внимания отца. Платон так волновался, что Дмитрию Шепелеву даже приходилось отменять кое-какие занятия сына.

«Я пообещал, что ничего не изменится и наши с ним привычные ритуалы останутся прежними, — поделился телеведущий в Instagram. — И все же, перед самым рождением, Платона накрыло на столько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия — он просто не находил силы сосредоточиться — сильно переживал».

Дмитрий и Екатерина готовили детей к появлению у них брата или сестры. И их усилия дали положительные результаты. Платон и Лада хорошо приняли младенца.

«Платон нежно гладит его по голове и целует, а Лада попросила нового ребенка, следующего. Мы пока промолчали», — заключил Дмитрий Шепелев.

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