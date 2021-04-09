«Папа на стиле»: Шепелев в трениках и олимпийке из флиса вышел на прогулку с новорожденным малышом и собаками

Шоумен признался, что хотел бы заняться в пятницу чем-то более интересным.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, некоторое время назад во второй раз ставший отцом, постоянно транслирует в Instagram, какой он прекрасный папаша. Дмитрий старается во всем помогать молодой маме, своей избраннице Екатерине Тулуповой, которая подарила ему новорожденного малыша.

Шепелев умело совмещает напряженный рабочий график с заботами о новом члене семье. Каждый раз, выходя на прогулку с ребенком, Дмитрий делится этим событием с подписчиками.

На этот раз он запечатлел себя в момент променада с коляской по залитой солнцем улице Москвы. Компанию молодому отцу составили два домашних питомца — очаровательные собачки, которых обожает Дмитрий Шепелев.

«Пятница. Папа в деле! Мечтаю выпить текилы. Но не имею возможности, — признался Шепелев, что хотел бы заняться чем-то другим. — Я вам желаю классной пятницы! Повеселитесь от души! Ваш человек — зеленый чай».

Для прогулки с ребенком и собаками Дмитрий Шепелев выбрал вполне демократичный образ: тренировочные брюки и флисовая олимпийка.

«Папа на стиле», — прокомментировала одна из подписчиц. «Это всегда. Спасибо!» — ответил ей шоумен.

Смотрите также