«Мы с Олегом открыли сезон»: Волочкова похвасталась шикарным дизайном веранды во дворе особняка

Едва в Москве наступили первые теплые денечки, как балерина Анастасия Волочкова решила, что пора открывать сезон летних веранд, правда, пока в своем собственном особняке. Звезда уже успела оборудовать место для отдыха и продемонстрировала его в своем Instagram. Балерина остается верной себе. Ее любовь к парадности и пышности прослеживается не только в стиле одежды, но и в интерьере.

Веранда с белой кованой мебелью, диванами, подушками и розами в вазах выглядит очень празднично.

больше по теме Васильев назвал ультрамодным: Волочкова вышла на пикник в худи и джоггерах салатового цвета Этот оттенок является трендовым в наступившем сезоне.

Успела Анастасия Волочкова в своей публикации напомнить всем, что ее личная жизнь налажена. На фото она запечатлелась со своим избранником, правда, показав только часть мужчины – его руку в рубашке и ногу в синих джинсах. Роскошную обстановку Анастасия Волочкова считает идиллической.

«Мы с Олегом открыли сегодня сезон любимой домашней веранды. Эту красоту выполнили мои друзья. В такую идиллию к нам заходят в гости и соседские котики. А котик Лакки горделиво расхаживает по своей территории», — поделилась Анастасия Волочкова.

Смотрите также