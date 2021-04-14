«До конца года разведутся»: Волочкова обозначила сроки окончания брака Собчак и Богомолова

Как отметила балерина, весь этот союз ей напоминает обычный фейк.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что брак светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова рухнет к концу нынешнего года.

«До конца года, думаю, разведутся. Потому что для того, чтобы был пиар-ход, для Собчак здесь развод простой крайне необходим. Потому что уже начали забывать про эту парочку и надо чем-то привлечь внимание». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, эти отношения звезд с самого начала были не больше, чем обычный фейк. Особенно танцовщица в шоке от катафалков на свадьбе звезд, которые сама она называет обычной и очень дешевой показухой. При этом балерина вовсе не исключает, что в будущем, которое совсем недалеко, Собчак и Богомолов поедут разводиться также на катафалке, сообщает радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Ксения Собчак уже давно в контрах с Анастасией Волочковой. Последней каплей стало нашумевшее интервью, когда светская львица пришла в дом к танцовщице.

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