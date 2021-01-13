«Остался без работы»: экс-ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов переживает из-за увольнения с проекта

Молодой человек рассказал, что сделал первым делом, когда в канун Нового года узнал, что он больше не прораб телестройки.

Андрея Черкасова с проектом «Дом-2» связывали многолетние отношения. Он пришел на телестройку в качестве участника, а затем стал ее ведущим. Перед Новым годом Черкасов, как и все его коллеги, узнал о закрытии проекта и об увольнении.

Андрей Черкасов некоторое время воздерживался от комментариев по этому поводу и только сейчас решил рассказать, что пережил в те минуты. Он признался, что для него в тот момент было главным сохранить спокойствие своей супруги Кристины и грудного сына Святослава.

В день увольнения экс-ведущий реалити-шоу «Дом-2» сделал знаковую для себя покупку: он приобрел швейцарские часы.

«Что я сделал, когда узнал, что перед Новым годом остался без работы? Поехал и купил себе отличные, дорогие швейцарские часы», — поделился Андрей Черкасов в Instagram.

Молодой человек добавил, что это приобретение стало для него символом начала новой жизни, а также напоминанием о скоротечности времени.

«Нет времени на расстройство, нет времени , чтоб жалеть себя, есть время жить!» — заключил Андрей Черкасов.

Смотрите также