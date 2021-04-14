Стало известно, с кем из родственников встретился принц Гарри в Лондоне в первую очередь

На родине принц Гарри не было более года. Все это время он вместе с Меган Маркл и сыном Арчи жил в США. Визит домой случился по скорбной причине: его дед, принц Филипп, умер 9 апреля на сотом году жизни. В Лондон Гарри прилетел из Лос-Анджелеса британскими авиалиниями, после чего был помещен на карантин. Согласно правилам въезда в королевство, принц должен быть изолирован от общества на протяжении десяти дней. Однако, как писали таблоиды, он сможет присутствовать на похоронах деда 17 апреля, если сдаст тест на коронавирус, который будет отрицательным.

Однако сразу после возвращения в Великобританию Гарри увиделся со своей двоюродной сестрой — принцессой Евгенией. Именно с ней из всех членов королевской семьи у принца всегда были самые теплые отношения. Напомним, что в феврале Евгения родила первенца, которого назвали в честь дедушек. С ним Гарри увиделся впервые. Об этом пишет Vanity Fair.

больше по теме Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл Герцог Сассекский прилетел в Лондон, чтобы проститься с дедом.

Добавим, что похороны принца Филиппа будут транслировать в прямом эфире. Начало в 15:00 по времени Лондона.

Смотрите также: