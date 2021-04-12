На карантине: по прилете в Лондон принц Гарри изолировался

В случае, если тест на CoVid-19 будет отрицательный, то герцог примет участие в похоронах деда.

Принц Филипп умер 9 апреля на сотом году жизни. До юбилея герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца. Его похороны состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия. Транслировать церемонию будут в прямом эфире, так как проститься с монархом смогут только 30 человек. Такие ограничения введены из-за пандемии.

Проводить принца Филиппа в последний путь прилетел и принц Гарри. Накануне в аэропорту Хитроу его встретила королевская служба безопасности, и сразу после этого герцог Сассекский изолировался. На карантине, согласно правилам въезда в Великобританию, он должен провести десять дней. Однако, как пишет ABC, если тест на CoVid-19 будет отрицательный, то Гарри примет участие в похоронах деда.

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Добавим, что Меган Маркл по рекомендации врача решила остаться в Монтесито. Герцогиня Сассекская готовится стать мамой во второй раз в начале лета.

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