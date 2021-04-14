Беременная экс-возлюбленная Тимати из «Фабрики звезд» прогулялась по Москве в облегающих лосинах

Недавно Тимур Юнусов заявил на шоу «Холостяк», что признавался девушкам в любви всего около трех раз. Не исключено, что среди них была Алекса, с которой артист познакомился еще в 2004 году на телепроекте «Фабрика звезд – 4».

Тогда многие зрители с замиранием сердца следили за развитием их отношений. Девушке тогда было всего 15, Тимати — 20 лет. Однако позже их пути разошлись, хотя начинающая певица признавалась, что надеялась на их долгое совместное будущее и видела своего возлюбленного в качестве мужа.

Тем не менее, мужем Алексы стал совсем другой мужчина. Недавно она отправилась под венец с фитнес-тренером Полины Гагариной Вячеславом Дайчевым. Сейчас звезда уже на приличном сроке беременности, не скрывая ее и даже, напротив, подчеркивая.

Накануне экс-участница «Фабрики звезд», к примеру, засветилась в облегающих лосинах, черном удлиненном жакете и топе в тон во время променада по Москве

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