«Репетируем»: Кристина Орбакайте в двубортном жакете цвета какао запечатлелась с Сергеем Мазаевым

Кристина Орбакайте вернулась из Америки, где провела несколько прекрасных дней в компании мужа Михаила Земцова и дочери Клавдии, в Москву. В столице дочь Аллы Пугачевой сразу же окунулась в работу. Кристина Орбакайте приступила к репетициям с группой «Моральный кодекс». Через некоторое время вокалистка выступит на юбилейном концерте прославленного коллектива.
В перерыве между репетициями певица запечатлелась с фронтменом группы «Моральный кодекс» Сергеем Мазаевым.
«Репетируем с Сергеем Мазаевым нашу песню «Тайна» к 30летию группы «Моральный кодекс», — подписала снимок Кристина Орбакайте, которым поделилась в Instagram.
На репетиции звезда предстала в образе в стиле «чем проще, тем лучше». Она облачилась в двубортный жакет цвета какао, который идет блондинкам, белую футболку и джинсы.
Поклонники Кристины восхищаются ее молодостью, свежестью и красотой.
«Ах, Кристина, как вы молоды и красивы!», «Какой дуэт! В предвкушении», «Кристина такая прелесть!» — высказываются в Сети.