«Репетируем»: Кристина Орбакайте в двубортном жакете цвета какао запечатлелась с Сергеем Мазаевым

Певица готовится выступить на одной сцене с группой «Моральный кодекс».

Кристина Орбакайте вернулась из Америки, где провела несколько прекрасных дней в компании мужа Михаила Земцова и дочери Клавдии, в Москву. В столице дочь Аллы Пугачевой сразу же окунулась в работу. Кристина Орбакайте приступила к репетициям с группой «Моральный кодекс». Через некоторое время вокалистка выступит на юбилейном концерте прославленного коллектива.

В перерыве между репетициями певица запечатлелась с фронтменом группы «Моральный кодекс» Сергеем Мазаевым.

«Репетируем с Сергеем Мазаевым нашу песню «Тайна» к 30летию группы «Моральный кодекс», — подписала снимок Кристина Орбакайте, которым поделилась в Instagram.

На репетиции звезда предстала в образе в стиле «чем проще, тем лучше». Она облачилась в двубортный жакет цвета какао, который идет блондинкам, белую футболку и джинсы.

Поклонники Кристины восхищаются ее молодостью, свежестью и красотой.

«Ах, Кристина, как вы молоды и красивы!», «Какой дуэт! В предвкушении», «Кристина такая прелесть!» — высказываются в Сети.

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