Две модницы: Орбакайте предстала в белом тренче, а Клава — в глянцевом бомбере в саду

Кристина Орбакайте на днях устроила пышное торжество в честь дня рождения дочери Клавы. Ей не так давно исполнилось девять лет. По этому случаю певица закатила вечеринку в одном из ресторанов, собрав именитых гостей и близких. На детском празднике отметилась и Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте поздравила поклонников со светлой католической Пасхой. На свежих кадрах она позировала с дочкой Клавой. Певица примерила узкие брюки скинни и белый тренч на запах, повязав шарфик на шею. А внучка Примадонны покрасовалась в дутом глянцевом бомбере и пудровых брюках с лампасами.

«С праздником Светлой Католической Пасхи!! Христос Воскресе!» — поздравила друзей и поклонников певица.

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