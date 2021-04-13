Собчак, Богомолов, Акиньшина: звезды на премьере фильма «Чернобыль» облачились в наряды в стиле total black

В этот вторник, тринадцатого апреля, в одном из киноцентров столицы состоялась светская премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна». Закрытый показ посетило огромное количество известных людей. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Константин Богомолов, Федор Бондарчук, Владимир Познер, Александр Петров, Дарья Повереннова, Резо Гигиенишвили, Павел Деревянко, Филипп Янковский, Юлия Барановская и другие.

Представил фильм лично его режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский. Он рассказал о работе над картиной «Чернобыль: Бездна» и о том, почему доверил исполнение саундтрека к фильму Алле Пугачевой.

Примечательно, что большинство звезд, посетивших премьеру, и актеры, сыгравшие в картине, выбрали для светского выхода наряды в темных тонах, а некоторые облачились в total black.

Вероятно, таким образом знаменитости решили почтить память тех, кто погиб во время страшных событий на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года и тех, кто отдал свои жизни, ликвидируя последствия взрыва ядерного реактора.

Ксения Собчак выбрала черный кожаный сарафан, ее супруг Константин Богомолов облачился в черный костюм и свитер, актриса, сыгравшая жену главного героя в фильме «Чернобыль», Оксана Акиньшина, предстала в черном платье-смокинге.

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