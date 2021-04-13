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Собчак, Богомолов, Акиньшина: звезды на премьере фильма «Чернобыль» облачились в наряды в стиле total black

Большинство знаменитостей предпочли надеть темные тона.

Собчак, Богомолов, Акиньшина: звезды на премьере фильма «Чернобыль» облачились в наряды в стиле total black
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Ольга ХрабрыхTeleprogramma.pro

В этот вторник, тринадцатого апреля, в одном из киноцентров столицы состоялась светская премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна». Закрытый показ посетило огромное количество известных людей. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Константин Богомолов, Федор Бондарчук, Владимир Познер, Александр Петров, Дарья Повереннова, Резо Гигиенишвили, Павел Деревянко, Филипп Янковский, Юлия Барановская и другие.

Представил фильм лично его режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский. Он рассказал о работе над картиной «Чернобыль: Бездна» и о том, почему доверил исполнение саундтрека к фильму Алле Пугачевой.

Примечательно, что большинство звезд, посетивших премьеру, и актеры, сыгравшие в картине, выбрали для светского выхода наряды в темных тонах, а некоторые облачились в total black.

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина сыграла в фильме «Чернобыль» жену главного героя. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Вероятно, таким образом знаменитости решили почтить память тех, кто погиб во время страшных событий на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года и тех, кто отдал свои жизни, ликвидируя последствия взрыва ядерного реактора.

Данила Козловский и Федор Бондарчук
Режиссер фильма Данила Козловский и гость премьеры Федор Бондарчук. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Ксения Собчак выбрала черный кожаный сарафан, ее супруг Константин Богомолов облачился в черный костюм и свитер, актриса, сыгравшая жену главного героя в фильме «Чернобыль», Оксана Акиньшина, предстала в черном платье-смокинге.

Ида Галич
Ида Галич. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro
Елена Летучая
Елена Летучая. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro
Бывший худрук Большого театра Сергей Филин с сыновьями
Бывший худрук Большого театра Сергей Филин с сыновьями. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

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«Чернобыль»Константин БогомоловКсения СобчакОксана Акиньшина