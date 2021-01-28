Премьера фильма «Чернобыль» Данилы Козловского состоится 15 апреля 2021 года

28 января в Сети появился новый трейлер фильма «Чернобыль» Данилы Козловского. Напомним, отечественный режиссер задался целью показать российскую версию катастрофы на атомной электростанции одновременно со съемками нашумевшего западного сериала с таким же названием, позже раскритикованного нашими зрителями.

В центре картины Козловского — обычный пожарный из Припяти Алексей Карпушин. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево, но вдруг жизнь мужчины резко меняется, когда он понимает, что влюбился. Спасатель хочет переехать со своей девушкой к морю и начать новую жизнь. Но тут происходит авария на Чернобыльской АЭС, и не то что мечты, но и жизни всех персонажей оказываются под угрозой.

Создатели фильма уверяют, что Карпушин совсем не герой по натуре. Он простой человек, которого обстоятельства вынуждают совершить подвиг. Это будет история человеческой драмы на фоне масштабных исторических событий.

В ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова. Картина должна была выйти еще в 2020 году, но сейчас ее дата премьеры — 15 апреля 2021-го, как раз перед очередной годовщиной чернобыльской трагедии.

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