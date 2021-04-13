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Total black: Юлия Барановская в тренче в стиле милитари появилась на премьере

Телеведущая выбрала наряд, который подчеркивает ее стройность.

Total black: Юлия Барановская в тренче в стиле милитари появилась на премьере
Юлия Барановская. Фото: Ольга ХрабрыхTeleprogramma.pro

В Москве в этот вторник, 13 апреля, состоялась закрытая премьера фильма «Чернобыль: Бездна», рассказывающем о трагических событиях, произошедших на Чернобыльской АЭС весной 1986 года.

Светское мероприятие посетило большое число звездных гостей. На премьере были замечены Павел Деревянко, Филипп Янковский, Лиза Боярская, Дарья Повереннова, Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Александр Молочников, Федор Бондарчук и другие.

Интересно, что большинство из них выбрали наряды в темных тонах. В тотальный черный облачилась и телеведущая Юлия Барановская. Она появилась на красной дорожке киноцентра в черном тренче в стиле милитари, который делал ее стройную фигуру еще более хрупкой.

Юлия Барановская на премьере фильма «Чернобыль»
Юлия Барановская посетила светскую премьеру фильма «Чернобыль». Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Представил фильм «Чернобыль» его режиссер и исполнитель главной роли в картине Данила Козловский. Он рассказал о работе над лентой и том, почему доверил исполнение саундтрека к фильму Алле Пугачевой.

«Это была эпоха Аллы Пугачевой. В фильме о ней много говорят, — отметил Данила Козловский. — Поэтому закономерно ее появление».

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