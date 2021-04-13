«Во сне уже Носороги ваши снятся»: поклонники шоу «Маска» назвали своих фаворитов

Уже девять выпусков второго сезона самого охраняемого проекта телеканала НТВ – шоу «Маска» вышло в эфир. За это время телезрители искренне полюбили его участников, у многих есть свои фавориты, за которых они искренне переживают.

Поклонники проекта всю неделю обсуждают в Сети детали выпусков и называют имена своих любимчиков, которые, по их мнению, должны дойти до финала. А он уже близок!

«Мне во сне уже Носороги ваши снятся, очень переживательное шоу», «Заяц, ну ушастый, ну молодец, продолжает удивлять по полной, а диалоги с жюри — просто пушка, а номера космические, реально, главный фаворит шоу», «Это великолепное шоу, в душу западает каждая маска», — высказываются поклонники проекта в Сети.

А вот что касается разоблачения следующего участника, многие склоняются к тому, что это должна быть Змея.

«Змею пора открывать. Абсолютно никакой энергии от нее! А вот среди ребят не просто будет делать выбор — все крутяшки. И уже не важно, кто под масками — просто хочется их слушать!», «Носорогу приз зрительских симпатий, как главному романтику этой сцены», — считают некоторые телезрители.

Напомним, в минувшем выпуске был разоблачен Белый Орел. Под маской к большой неожиданности для всех оказался вокалист и телеведущий Марк Тишман.

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