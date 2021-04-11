«Я тебя тянул до последнего!»: Филипп Киркоров не сдержал эмоций, увидев, кто скрывался под маской Белого Орла

На самом рейтинговом шоу канала НТВ разоблачили восьмого по счету участника.

Девятый выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ завершился невероятным разоблачением участника в костюме Белого Орла. Личность, скрывавшегося под ним вокалиста, стала полной неожиданностью для всех членов жюри.

В номинации на этот раз оказались Неваляшка, Белый Орел и Носорог. Последнего спасли зрители в студии. За разоблачение Белого Орла высказались все члены жюри к большому сожалению Филиппа Киркорова, который признавался, что это один из его фаворитов.

Когда Белый Орел разоблачился, судьи испытали настоящий шок, председатель буквально остолбенел.

«Вызовите скорую. Смотрите на Филиппа», — раздались голоса.

На сцене стоял певец Марк Тишман. Такой версии у судейской коллегии шоу не было! В разных выпусках они предполагали, что в костюме Белого Орла могли быть Игорь Верник, Никита Джигурда, Тарзан, Кирилл Туриченко, Гоша Куценко, Оскар Кучера, Николай Трубач, Дмитрий Харатьян.

«Как я мог? – недоумевал Филипп Киркоров. — Я тебя тянул до последнего. Я был предан твоему таланту. Это браво».

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