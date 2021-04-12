«Не думаю, что в Неваляшке Гальцев»: Филипп Киркоров и его друзья с жаром обсудили участников шоу «Маска»

События, происходящие на самом рейтинговом шоу телеканала НТВ, будоражат даже умы знаменитостей.

В конце минувшей недели председатель судейской коллегии шоу «Маска» Филипп Киркоров собрал в своем особняке именитых гостей. Друзья поп-короля с размахом отпраздновали именины его дочери Аллы-Виктории.

В какой-то момент речь в компании зашла о и проекте «Маска», который никого не оставляет равнодушными. На шоу осталось шесть участников, раскусить которых все труднее, поскольку они — настоящие мастера маскировки.

Звездные гости Филиппа Киркорова с готовностью выдвигали свои версии по поводу того, кто может прятаться под масками.

«Юрий Гальцев — это Неваляшка, — уверен телеведущий Андрей Малахов. — Режиссер, который с ним работал, рассказывал, что когда ему говорят в ухо: «Скажите вот это», он и говорит: «Скажите вот это». «Я не думаю, что в Неваляшке Гальцев», — ответил гостю Филипп Киркоров.

С ним согласен муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, который следит за происходящим на шоу «Маска» и всегда участвует в обсуждениях деталей очередного выпуска проекта.

Продюсер Яна Рудковская считает, что в маске Змеи Екатерина Варнава, а вот, по поводу того, кто прячется в Ламе, у светской львицы версий нет. А Ани Лорак, которая была на вечеринке с бывшим мужем, призналась, что смотрит шоу из-за Филиппа Киркорова.

«Интереснее всего наблюдать за твоими эмоциями, Филипп», — отметила певица.

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