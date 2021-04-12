«Как можно было убрать именно вас?»: зрители шоу «Маска» поддержали Белого Орла после разоблачения

В минувшее воскресенье, 11 апреля, на телеканале НТВ вышел в эфир уже девятый по счету выпуск самого охраняемого шоу «Маска». Проект близится к финалу, в нем остались самые сильные участники, но и им приходится покидать шоу — таковы правила.

Накануне судьи своим решением разоблачили Белого Орла. К их большому удивлению, ни одна из ранее выдвинутых ими версий по поводу того, кто может скрываться под этой маской, не сработала. В костюме оказался вокалист Марк Тишман, признавшийся, что ни разу за все время не спел на «Маске» своим голосом, и ходил на полусогнутых ногах, чтобы казаться ниже.

Поклонники Белого Орла признаются, что будут по нему скучать, и заявляют, что решение жюри было несправедливым.

«Последнее выступление было слишком крутым. Как можно было убрать именно вас? Явно незаслуженно», «Болела за вас в этом шоу, очень вчера расстроилась. Ждем новогоднего выпуска теперь. Будем скучать, Орел!», «Как же будет не хватать вас, прям до слез… Вы были лучшим!», «Я вчера вечером пересмотрела все номера Белого Орла, пытаясь хоть где-то услышать намек на голос Марка Тишмана, но не услышала — вы так классно маскировались, что все, кто смотрел «Маску», в шоке! У меня нет любимого номера, все они настолько разные и классные! Спасибо вам», — пишут поклонники Белого Орла в аккаунте Марка Тишмана в Instagram.

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